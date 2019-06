Nefertiti e il mistero della sua mummia

Nefertiti rappresenta uno dei più grandi enigmi dell’egittologia. Non sappiamo perché dall’anno 12 del regno di Akhenaton la regina non affianchi più, nelle cerimonie ufficiali, il suo regale consorte, sostituita dalla figlia Meritaton. Le ipotesi su questo improvviso declino sono molte: la separazione tra Akhenaton e Nefertiti, la morte di quest’ultima o il suo ritiro a vita privata, ma nessuna può essere confermata senza ombra di dubbio. Nefertiti, però, è un mistero anche da morta. Nessuno studioso è mai riuscito a localizzare la sua mummia. Nel tempo si sono susseguiti diversi, ipotetici ritrovamenti, ma anche in questo caso mancava la prova “regina”, è proprio il caso di dirlo.

Nell’agosto del 2015 la ricerca della mummia della sovrana sembrava a un punto di svolta, come spiega Il Fatto Quotidiano. L’archeologo britannico della University of Arizona, Nicholas Reeves, sosteneva di averla localizzata all’interno della tomba di Tutankhamon. La sepoltura, scoperta da Howard Carter nel 1922 nella Valle dei Re, avrebbe dovuto contenere delle stanze nascoste e proprio in una di queste doveva esserci Nefertiti, avvolta nella quiete del suo sonno eterno. Secondo Reeves la mummia poteva trovarsi dietro le pareto Nord o Ovest ella camera mortuaria. Un team di studiosi guidati da Franco Porcelli del Politecnico di Torino ha setacciato con strumenti sofisticati la zona adiacente alla tomba, ma i risultati sono stati negativi. Non vi è alcuna stanza segreta, dunque nessuna mummia da riportare alla luce.