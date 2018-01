Gli nega una sigaretta, lui gli spacca il naso

Ventimiglia - "Hai una sigaretta?"... "No, non fumo". Quante volte sarà capitato di imbattersi in qualcuno che chiede una sigaretta. A volte, perché ci ha visto prima fumare; altre, come si dice, "a scatola chiusa". Eppure a un ventisettenne di Ventimiglia (Imperia), questo episodio è costato la frattura, a suon pugni, del setto nasale.

L'aggressione si è consumata, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Un ventenne di Sanremo entra ubriaco in un locale. Nota una comitiva di giovani seduta al tavolo e si avvicina ad uno di loro, chiedendogli una sigaretta. Quest'ultimo risponde semplicemente che non fuma, ma per il ventenne è un affronto. Forse teme che abbia voluto ingannarlo o magari non ha gradito il tono della risposta. Inizia così ad insultarlo e in pochi secondi passa alle vie di fatto. Gli scarica una raffica di pugni al volto, fino a spaccargli il naso. Tra l'altro, con una tale violenza che portato al pronto soccorso i medici lo dimettono con prognosi di venticinque giorni e l'invito a farsi operare per ridurre chirurgicamente la frattura.

Il ventenne che in un primo momento ha tentato di scappare, grazie all'esame delle del circuito di videosorveglianza, è stato intercettato della polizia, mentre si trovava in giro in compagnia di amici. Per lui è così scattata la denuncia con l'accusa di lesioni gravi.