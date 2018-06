Nel Trapanese, bimbo azzannato da due alani, non è in pericolo di vita

È stata sfiorata la tragedia ad Alcamo, un comune in provincia di Trapani, dove un bambino di otto anni è stato azzannato in varie parti del corpo da due alani.

Si trovava a casa di un amichetto quando è accaduto l'incidente.

I cani, di proprietà del papà dell'amico, hanno superato il recinto che li separava dai bambini e hanno aggredito il piccolo all'interno della villetta nella periferia del paese. L'aggressione è accaduta mentre Filippo, questo il suo nome secondo quanto si legge sul giornale "La Sicilia", stava giocando con la palla in giardino.



I due animali lo hanno morso al collo, alle gambe e al torace. Gli adulti sentendo le urla sono subito intervenuti chiamando i soccorsi ed evitando il peggio. Dopo le prime cure nell'ospedale "San Vito e Santo Spirito" del Comune nel trapanese è stato trasportato all'Ospedale pediatrico di Palermo dove i medici hanno messo circa duecento punti di sutura. Adesso il bimbo è tenuto sotto osservazione nel reparto di chirurgia plastica, ma non è in pericolo di vita.