Nel Varesotto una voragine sulla strada: tir rimane incastrato

È rimasto incastrato in una voragine creatasi nel manto stradale un autoarticolato a Ranco, un Comune di poco più di mille abitanti in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto a causa del cedimento del manto stradale in via Piave, in pieno centro. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Varese che, con un’autopompa e un autogru, hanno sollevato il veicolo liberandolo dalla voragine.





L’automezzo è stato spostato e l’area messa in sicurezza. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia locale ed i tecnici del Comune, come si legge sul quotidiano on line "Varese News". L'incidente è accaduto sulla strada che collega il Lago Maggiore al paese. La carreggiata, su entrambi i sensi di marcia, è rimasta chiusa a lungo per rimettere la zona in sicurezza. Il tir, targato Repubblica Ceca, era diretto nella zona industriale di Taino, sempre nel Varesotto, ma si è imbattuto nella voragine stradale di Ranco.

Non è il primo caso. Circa quattro mesi fa, a Casoria, un Comune in provincia di Napoli, una profonda voragine si è aperta e ha letteralmente inghiottito un mezzo per la raccolta dei rifiuti di "Casoriambiente". I due dipendenti dell'azienda che erano a bordo del mezzo, oltre allo spavento, non hanno riportato ferite gravi.