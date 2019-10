Neonata di un mese morta mentre dorme nel letto con la madre

Dramma nella notte tra sabato e domenica a Genova. Una neonata di circa un mese è infatti morta mentre stava dormendo nel letto con la madre. Il fatto è successo a Borzoli, un quartiere che si trova nella zona occidentale del capoluogo ligure.

Come riporta Genova Today, la mamma ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’automedica del 1118 che ha tentato di rianimare la bimba ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono poi arrivati anche gli agenti delle volanti genovesi che hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto. Per il momento, l’ipotesi più probabile sembra quella di Sids, cioè la sindrome della morte in culla che colpisce i neonati nei primi mesi di vita.

Già a metà maggio si era verificato un simile episodio, sempre a Genova. Una bimba di due mesi era deceduta nel suo lettino in un appartamento del centro storico. I genitori della piccola si erano accorti che la neonata non respirava più e hanno allertato i soccorsi. Anche in questo caso erano stati vani i tentativi di rianimare la piccola da parte del personale sanitario. Sul suo corpo nessun segno di lesioni o traumi.

La Sids (Sudden infant death syndrome) colpisce i bambini tra un mese e un anno di età. Vari studi e indagini hanno individuato alcuni fattori di rischio che possono incidere in modo rilevante sulle probabilità che la Sids si verifichi. Tra questi fattori, ci sono: far dormire il bambino sulla pancia, farlo riposare su materassi e cuscini soffici e avvolgenti, l'esposizione del feto e del neonato al fumo, la nascita prematura, la presenza di infezioni respiratorie.