Neve, Cortina nel caos: i turisti dormono nelle auto

La forte ondata di maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso della neve. La maggior parte dei soccorsi hanno riguardato la Alemagna, la statale che porta nella località bellunese, bloccata per ore da tre tir senza catene.

Il primo cittadino Gianpietro Ghedina ha messo sotto accusa i "mezzi pesanti, provenienti da nord, dalla Val Pusteria, e da sud. Per qualche disguido, che intendiamo approfondire, non sono stati bloccati. Non c'è stato quel filtro che normalmente si fa, controllando le catene, le ruote, l'attrezzatura a bordo: questo ha creato i problemi che poi si sono ripercossi sulla nostra cittadina. Non dovrebbero transitare sulla statale di Alemagna nel periodo di Natale: lo avevamo suggerito, come amministrazione comunale".

La notte

Molti turisti non attrezzati di catene per pneumatici hanno trascorso la notte in auto. Una famiglia barese, atterrata all’aeroporto di Treviso e diretta a Dobbiaco, è stata lasciata dal tassista a Zuel, alle porte di Cortina.