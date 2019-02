Neve sul Nord-Ovest: è arrivata "Big Snow":

È arrivata nel nord Italia "Big Snow", la grande nevicata annunciata da giorni. Fiocchi copiosi con case, auto e strade imbiancate soprattutto tra Piemonte e Lombardia.

Come riporta il sito 3Bmeteo, la perturbazione colpisce soprattutto l'area nord-ovest della penisola. Si segnala neve fino in pianura su tutti i settori piemontesi: da Torino a Cuneo, da Vercelli a Novara. Anche in Lombardia nevica a bassa quota, a tratti anche con moderata/forte intensità, sulle province di Varese, Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia. Neve anche nell'hinterland milanese, ma i fiocchi stanno gradualmente conquistando Milano città. Nevicate a tratti anche in Emilia, tra Piacenza e Bologna.

Queste le previsioni per il resto della giornata: il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse su tutte le regioni, tranne che sul settore orientale dell'Emilia-Romagna dove saranno a carattere più sparso. I fenomeni risulteranno nevosi sulla Valle d'Aosta e fino in pianura su Piemonte, Lombardia e settore occidentale dell'Emilia-Romagna, a quote collinari invece sul Triveneto e sulla Liguria, con cumulati anche particolarmente abbondanti. Dal primo pomeriggio le nevicate lasceranno posto alle piogge sull'area emiliana, Liguria e pianure lombarde; in serata invece si assisterà ad un'attenuazione delle nevicate su Piemonte e Valle d'Aosta mentre al nord-est le precipitazioni si faranno particolarmente intense ma la neve sarà limitata al Trentino Alto-Adige e al settore alpino di Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

Intanto c'è una prima vittima del maltempo: nella serata di ieri, a causa della strada innevata, un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito in una scarpata a Montù Beccaria, in provincia di Pavia. Si tratta di un 53enne residente a Cava Manara (Pavia).