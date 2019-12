Niccolò Bettarini rischiò la vita: lo dicono i giudici

Le 9 coltellate con cui Niccolò Bettarini fu ferito il 1 luglio 2018 fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano furono indirizzate tutte alla parte superiore del corpo, "dove hanno sede organi vitali", di conseguenza, "gli atti posti in essere dagli imputati erano idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della parte lesa". A scriverlo sono i giudici Patrizia Re, Guido Brambilla e Raffaella Zappatini, nelle motivazioni di sentenza del 28 ottobre con cui sono state confermate le condanne per i 4 giovani aggressori del figlio della conduttrice televisiva Simona Ventura e dell'ex calciatore (ed ora opinionista tv) Stefano Bettarini. Come si legge dall'agenzia AGI sono stati confermati 8 anni per Davide Vaddeo, il quale impugnò materialmente il coltello, 6 anni e 4 mesi ad Albano Jackej, 5 anni e 6 mesi nei confronti di Alessandro Ferzoco e 5 anni per Andi Arapi. Pene che, secondo quanto asserito dalla corte di appello di Milano, si rivelano in verità "congrue", se non addirittura "contenute".

Niccolo Bettarini rischiò di perdere la vita

I 9 colpi inferti a Niccolò Bettarini in data 1 luglio 2018 all'uscita del locale milanese Old Fashion avrebbero potuto causare la morte del giovane, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. A chiarirlo sono le motivazioni della sentenza di secondo grado scritte dalla corte di appello di Milano. La sentenza, espressa lo scorso 28 ottobre, ha condannato i 4 giovani ritenuti responsabili del tentato omicidio nei confronti di Niccolò. Pene che vanno dai 5 agli 8 anni di carcere. Secondo quanto scritto dai giudici, gli aggressori hanno "agito allo scopo di provocare" a Bettarini "un male non commisurabile, sicuramente gravissimo".

Riguardo l'autore materiale del ferimento, egli ha "diretto, con sicura ed univoca volontà i colpi alla parte superiore del corpo, ove sono collocati gli organi vitali". La corte precisa come il ragazzo scampò alla morte grazie alla sua "corporatura molto robusta" e per l'intervento da parte di alcuni amici giunti "in suo soccorso".