Nilufar si butta in politica: "Salvini mi fa schifo. Durante la crisi va in spiaggia a guardare i c..."

Il mondo è pieno zeppo di influencer. E chi più e chi meno influenza a modo suo. Gli influencer consigliano sui trucchi, sui vestiti, sull'alimentazione e sul fitness. Poi, fra i tanti, c'è anche chi spazia altrove. Qualcuno si addentra nella cronaca e qualcun'altro nella politica. Lo ha fatto Fedez (che non è proprio un influencer), lo ha fatto chef Rubio (nemmeno lui lo sarebbe) e pure altri cantanti si sono accodati. Perché fondalmentalmente fa "figo" commentare qua e là. Tutti si sono sbizzarriti contro il governo gialloverde e più nello specifico contro Matteo Salvini. E proprio quest'ultimo, in queste ore, sembra aver catturato l'attenzione della bella e giovane Nilufar Addati.

Il motivo? L'estate del vicepremier leghista, le sue vacanze e la crisi di governo. La cara Nilufar inizia a sentenziare registrando una serie di storie su Instagram dove mostra il leader del Carroccio in spiaggia. "Mamma mia che bella la crisi di governo - dice -. Un paio di culi, premier felice, grazie. Che bella l'Italia, Salvini premier (errore: Salvini è vicepremier, ndr). Che vergogna ragazzi".

Prima serie di insulti. Arriva la seconda. "Qualcuno mi spiega prima che io cominci a vomitare tutti i cornetti che ho mangiato perché il premier in piena crisi di governo va al Papeete? E mette l'Inno di Mameli. Che schifo, che vergogna", continua Nilufar. A parte la trafila di "che vergogna" e "che schifo", la cara influencer è riamsta indietro. I buonisti sono arrivati prima di lei e hanno tirato fuori questa storia già diverse settimane fa. Va beh, andiamo oltre perché arriva anche il momento di fare la simpatica. Nilufar paragona il tuor di Jovanotti a quello di Matteo Salvini e si rivolge direttamente al leghista: "Ma premier, la prego. Non si copiano i format. Adesso mi scrivete 'sono meglio i Cinque Stelle?' Non sono meglio i Cinque Stelle, ma sinceramente un premier che va al Papeete a guardare i culi alle ragazzine mi fa schifo".

Ma ad un certo punto, però, il suo discorso ha una brutta frenata. Basta insulti: è tempo delle precisazioni. Qualcuno - evidentemente minimamente più informato di lei - le fa notare che Salvini non è premier. Quindi Nilufar giustifica i suoi errori dicendo che ha già anticipato tutto quello che succederà fra poco. Brutta figuraccia. E visto che questa misera figura non le basta, dice pure che si diverte a fare questo genere di attacchi perché "poi vado subito in direct e blocco tutti quelli che scrivono schifezze". Ah, ma lei non dovrebbe fare l'influencer che consiglia? No, ora blocca chi non la pensa come lei. Benissimo.

Ecco questo è stato il grande attacco di Nilufar, talmente tanto grande che Salvini non ha perso nemmeno mezzo secondo per replicare. Almeno gli altri influencer sono stati più bravi di lei, forse più brillanti. Almeno, loro l'attenzione del vicepremier sono riusciti ad attirarla. Nilufar no. Forse questo non è proprio il modo migliore per reinventarsi. Tra gaffe, errori e argomenti vecchi, vediamo meglio Nilufar nel suo campo, dove sicuramente è bravissima e aggiornata.