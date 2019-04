"Noi con Francesco" è a favore della moschea di Frosinone

Una moschea a Frosinone già esiste, ma il fatto che possa essere trasferita in uno stabile più grande, quello in via America Latina, cioè a pochi passi dalle zone centrali del capoluogo ciociaro, sta sollevando una serie di polemiche.

Bisognerà vedere cosa ne pensa la maggioranza che siede in consiglio comunale. Contrario è un esponente nazionale di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini, che è divenuto anche oggetto, suo malgrado, di un'azione social più che opinabile: un esponente frusinate dei Giovani Democratici, come si legge per esempio su Il Secolo d'Italia, ha postato su Facebook una foto dell'ex dirigente di Azione Giovani e di Alleanza Nazionale a testa in giù. Massimo Ruspandini non siede tra i banchi dell'assise comunale frusinate, ma tra gli scranni del Senato della Repubblica, nel partito guidato da Giorgia Meloni. Il PD, così come il resto del centrosinistra ciociaro, è invece favorevole alla concessione di un luogo di culto meglio attrezzato rispetto a quello attuale.

La questione, però, sta oltrepassando i confini del basso Lazio. Quando si parla di istituire una nuova moschea, del resto, entrano in gioco visioni del mondo confliggenti. Tra coloro che si sono espressi a favore, c'è pure l'ex consigliere comunale capitolino Giovanni Paolo Azzaro, che nel frattempo ha fondato l'associazione "Noi con Francesco", dove per "Francesco" bisogna intendere il pontefice regnante della Chiesa cattolica. Sul blog di Alessio Porcu è possibile approfondire il punto di vista dell'ex esponente democristiano di Roma. Che un universo associativo vicino al Santo Padre - considerate le posizioni di quest'ultimo - si dica ottimista sul dialogo tra cristianesimo e islam, a ben vedere, non costituisce una grandissima novità. A decidere sulla moschea, a prescindere dalle manifestazioni di pensiero che stanno emergendo in queste ore, sarà la politica territoriale.

Anche a Frosinone, in fin dei conti, sta avvenendo quello cui abbiamo assistito in altre zone d'Italia. Per esempio a Pisa, dove la creazione di una seconda moschea nel quartiere di Porta a Lucca ha tenuto banco per anni. Le domande fatte dalla popolazione, come sempre, vertono sull'integrazione e sulla situazione sociale. É necessario e utile, nel caso di Frosinone, concedere questo spazio? Si deciderà a giorni.