Nomade incinta a 13 anni viene portata in comunità. Il fidanzato la rivuole

Tra poco più di un mese diventerà mamma, a soli 13 anni. Prima è stata ricoverata in ospedale per fare dei controlli legati alla gravidanza e poi i servizi sociali l’hanno trasferita in una struttura protetta. Protagonista del caso un’adolescente che fa parte di una famiglia di nomadi Sinti, la quale si sposta tra la zona di Bassano e quella di Cittadella.

Come riporta Il Gazzettino, la ragazza dovrebbe dare alla luce un bambino il 16 novembre. Dopo essere stata portata in comunità, i genitori e il fidanzato hanno raccontato di non essere stati informati del trasferimento e quindi hanno deciso di rivolgersi a un avvocato di Treviso. Nel frattempo i carabinieri sono stati avvisati della vicenda e hanno cominciato le indagini per capire nel dettaglio quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, a fine settembre l’adolescente era stata trattenuta in ospedale per fare delle visite, poi si era allontanata volontariamente dal nosocomio ma i familiari l’avevano riportata in reparto per eseguire i controlli. Venerdì scorso è stata quindi spostata in una struttura protetta.