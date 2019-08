"Non accetto due uomini": bufera su un appartamento Airbnb a Foggia

Matteo voleva trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia, così ha preso il computer e ha cercato di prenotare un'appartamento tramite Airbnb. Ma si è visto rifiutare la sua richiesta dalla proprietaria della casa a San Severo, in provincia di Foggia. " Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un'altra donna ", ha detto l'host sbarazzandosi in questo modo del turista.

Matteo, spiega il Messaggero, è giovane omosessuale di Modena che voleva passare le vacanze in relax con il suo compagno. Ma l'host, nel vedere la richiesta del giovane, lo ha contattato e gli ha chiesto: " Cortesemente fammi sapere se sei in coppia con una donna che è nelle piccole regole della casa. Solo uomini accompagnati da fidanzata, compagna, amica oppure moglie ".

Il ragazzo ha voluto subito chiarimenti e la proprietario ha precisato: " Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un'altra donna ". " Non capisco il motivo ", ha incalzato il giovane. " Non è un problema, è soltanto una mia regola. Nessun preconcetto, ho solo deciso così ", ha cercato di giustificarsi la donna. A pubblicare i messaggi tra i due è stata l'Arcigay.