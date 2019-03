Nove cavalli morti a Volterra, le analisi: "Sospetto avvelenamento"

L'Asl scarta l'ipotesi iniziale di rinopolmonite e rivela un sospetto avvelenamento: è questo l'esito degli accertamenti effettuati dall'azienda ospedaliera sul caso dei nove cavalli morti gestiti dalla Onlus Italian Horse Protection in un centro di Volterra, in provincia di Pisa. L'Asl Toscana nord ovest, in seguito alla segnalazione, ha esaminato 25 cavalli. Al momento sono in corso " esami batteriologici, virologici, tossicologici e istologici ". Ulteriori approfondimenti diagnostici sono stati esguiti analizzando mangimi ed acqua per l'abbeveraggio. Sull'accaduto indagano anche i carabinieri.

Il comunicato