Nuoro, operaio ucciso davanti ad un bar: 20enne in manette

Nuoro, operaio ucciso davanti ad un bar: arrestato un ragazzo di 20 anni

Nel corso della festa dedicata a Sant'Antonio Abate a Bari Sardo (Nuoro) è avvenuto un omicidio ai danni dell'operaio Massimo Piroddi. Secondo una prima ricostruzione da parte degli investigatori, l'uomo sarebbe stato ucciso a poca distanza di un locale, in corso Vittorio Emanuele. L'uomo, che tramite uno spintone avrebbe sbattuto violentemente la testa sul gradino di un marciapiede, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per la vittima. La festa di Sant'Antonio è molto sentita all'interno della comunità di Bari Sardo e si svolge peraltro in altre località del Sud Italia, come ad esempio Lauro di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lanusei. Arrestato Daniel Loi, un ragazzo di 20 anni, presunto autore dell'omicidio. Il giovane, fermato all'interno della sua abitazione di Bari Sardo, dovrà rispondere all'accusa di omicidio preterintenzionale.

L'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite tra Piroddi e Loi. Si è consumato nella notte del 17 gennaio, poco dopo le 00:00. Tuttavia, le dinamiche della vicenda sono ancora da costruire. Sul luogo del misfatto è intervenuto il magistrato di turno che dirige le indagini. Massimo Piroddi, di professione operaio lavorava presso un mobilificio locale. Gli inquirenti hanno provveduto a interrogare tutte le persone presenti al momento dell'omicidio. Al momento non risultano esserci ulteriori aggiornamenti riguardo l'accaduto. Tuttavia, ulteriori elementi utili per le indagini potrebbero pervenire dall'interrogatorio da parte del magistrato di turno, nei confronti di Daniel Loi.