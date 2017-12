L'Inghilterra torna ad attaccare: "Il Prosecco fa marcire i denti e li sbriciola"

Una nuova polemica arriva dall'Inghilterra e riguarda ancora una volta il Prosecco.

Secondo il tabloid inglese The Sun, infatti, le bollicine italiane farebbero male ai denti, "li farebbero marcire trasformandoli in polvere simile al gesso". Il presidente del consorzio della Docg di Asolo Armando Serena, come riporta il Corriere del veneto, ha replicato duramente alle accuse: "È una notizia così palesemente infondata che non merita alcun commento".

Il presidente del consorzio della Doc Stefano Zanette ha invece dichiarato di non dare peso a queste notizie: "Si tratta di un attacco presuntuoso. Il consumatore sa trarre le sue conclusioni".