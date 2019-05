Nuova riunione segreta del Bilderberg. Ecco chi sono gli italiani invitati

Si riuniranno dal 30 al 2 giugno, ma il luogo dell'incontro preciso non è ancora stato confermato e verrà comunicato soltanto due giorni prima. Questa volta i membri del gruppo Bilderberg si troveranno a Montreux, in Svizzera. L'incontro segreto del riservato gruppo formato da David Rockfeller nel 1954 questa volta ospiterà anche Matteo Renzi, Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e Lilli Gruber. Durante la 67esima riunione del gruppo, i circa 130 partecipanti parleranno in modo riservato di economia, industria, finanza e media.

Come riportato dall'Huffington Post, i temi saranno undici, e tra questi ci saranno anche ambiente e futuro. Ecco alcuni titoli delle discussioni che si terranno: "Un ordine strategico stabile", "Cosa adesso per l’Europa?", "Cambiamenti climatici e sostenibilità", "Cina", "Russia", "Il futuro del capitalismo", "Brexit", "L’etica dell’intelligenza artificiale", "I social media come arma", "L’importanza dello spazio", "Le minacce cyber".

La quattro giorni di dibattiti segreti, di cui i partecipanti sono autorizzati ad utilizzare i contenuti senza però poter rivelare né l'identità né l'affiliazione degli oratori, l'anno scorso si è tenuta a Torino all'Nh Hotel Lingotto Congress. A pagare l'organizzazione dell'evento dell'edizione scorsa, secondo le regole della Fondazione, erano stati i membri italiani del "comitato direttivo", ossia John Elkan e la giornalista Lilli Gruber.