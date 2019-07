Nuova Zelanda, pinguini "arrestati" dalla polizia: si erano introdotti in un sushi-bar

Scena da film in Nuova Zelanda: una coppia di pinguini blu, con i suoi 30-40 centrimenti di lunghezza è la specia più piccola al mondo, è stata fermata dalla polizia. L'accusa? Essersi intrufolati in un sushi-bar.

Arresto non convenzionale

Ad allertare gli agenti è stato il proprietario del chioso che vende sushi, il quale ha trovato gli animaletti nascosti vicino a un grata del locale: " Un commesso ha sentito il loro verso vicino a una delle griglie sotto il negozio di sushi ", ha raccontato a Guardian. Tempestivo l'intervento dell'agente John Zhu che ha immediatamente fermato la coppia di pinguini.

La polizia di Wellington ha raccontato l'accaduto su Facebook: " Già sabato sera l'agente era stato chiamato per occuparsi dei pinguini e portarli in salvo dai predatori presso il Dipartimento della conservazione, dato che si tratta di una specie a rischio ". E ironicamente hanno aggiunto: " Non saremmo sorpresi di sentire il proprietario del sushi bar chiamare nuovamente per chiedere aiuto ", come riporta il Corriere della Sera.