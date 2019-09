"Il Nuovo Vangelo" di Rau (finanziato con soldi pubblici) dove Gesù è un africano

Il Nuovo Vangelo ha caratteristiche ben precise: Gesù Cristo è viene dall'Africa, i precetti delle sacre scritture sono capovolti in modo da giustificare l'accoglienza dei migranti e i profughi si piazzano al centro della predicazione rivoluzionaria del Figlio di Dio.

Fa discutere "Il Nuovo Vangelo" di Milo Rau, un'opera a metà strada tra uno spettacolo teatrale e un film in cui il protagonista principale, Gesù, è impersonato dall'attore camerunese Yvan Sagnet, noto attivista che da tempo si batte per i diritti dei cittadini stranieri in Italia.

Il progetto di Rau, tra l'altro sponsorizzato dal Mibac, il Ministero dei beni e delle attività culturali, è un chiaro manifesto politico che, per legittimare il proprio messaggio pro immigrazione, si affida alla religione cristiana.

"Il Nuovo Vangelo" che fa discutere

Il problema è che questo docufilm stravolge la figura di Gesù Cristo per fini politici e sostituisce la fede con il buonismo spicciolo.

Agli occhi del pubblico, il progetto viene presentato come un “ manifesto di solidarietà ”, composto da “ un cast di rifugiati e contadini disoccupati ” e con l'obiettivo di ricercare “ una nuova scrittura del Vangelo ”, in grado di rispondere alle domande scaturite dai problemi sociali del XXI secolo.

Chi sono gli emarginati di oggi? Risposta: i migranti. Cosa predicherebbe il Gesù Cristo nero de "Il Nuovo Vangelo"? Di accogliere i migranti senza se e senza ma.