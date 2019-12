Omicidio di Gorlago, il figlio di Chiara Alessandri: "Scusa per ciò che la mia mamma ha fatto alla tua"

Sono consapevoli della tragedia che, in modo diverso, ha colpito le loro famiglie, eppure a scuola i due bambini riuscirebbero a passare del tempo insieme. Anche giocando. La storia è quella che riguarda i figli di Stefania Crotti e Chiara Alessandri. Quest'ultima, per gelosia, uccise Crotti e diede fuoco al suo corpo lo scorso gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a distanza di mesi, Stefano Del Bello, marito della vittima e, nel disegno dell'accusa, movente di Alessandri, proprio sul rapporto tra i due bambini ha dichiarato che la figlia è abbastanza serena.

Il rapporto tra i bambini

Del Bello, ascoltato da quotidiano, avrebbe descritto il rapporto dei piccoli a scuola, fatto di atteggiamenti e dinamiche semplici, tipiche della loro età e dell'ambiente che frequentano tutti i giorni: " Martina è abbastanza serena. Capita che chieda di Stefania. A volte ne parla al presente, a volte al passato. Sa cos'è successo, l'ha capito. A scuola gioca con uno dei figli di Chiara. Lui le ha detto che gli dispiace per quello che la sua mamma ha fatto ".

L'omicidio e la premeditazione

Nei prossimi giorni, Alessandri dovrà comparire per la prima volta davanti al giudice per l'udienza preliminare con l'accusa di avere ucciso con premeditazione Crotti e di averne dato alle fiamme il cadavere. Un piano che, stando alle indagini dei carabinieri, sarebbe stato studiato da tempo e messo in pratica fino all'ultimo dettaglio. Compreso il coinvolgimento di un'altra persona e le chiavi della vittima, spedite con un messaggio di addio.

"Giocano insieme, è normale"

L'omicidio, avvenuto a Gorlago, in provincia di Bergamo, sarebbe maturato nell'arco di tempo. Del Bello e Alessandri avevano avuto una relazione nell'estate del 2018, ma poi lui ci aveva ripensato perché intenzionato a recuperare il rapporto con la moglie. E sarebbe stato proprio lui a raccontare del delitto alla figlia Martina, che ha otto anni. Tutti sanno ciò che è accaduto, anche i figli di Alessandri che, invece, hanno 7,8 e 12 anni. "Abbiamo capito che Martina sapeva quest'estate, quando a un amichetto in spiaggia aveva raccontato tutto", ha raccontato Del Bello. Che ha concluso: " A scuola gioca con il figlio di Chiara, che ha la sua stessa età. È normale, sono bambini. Sappiamo che lui le ha chiesto scusa per quello che è successo ".

La scelta di Del Bello

Con tutta probabilità, Del Bello in tribunale, giovedì non andrà: " Vorrei evitaro. È una giornata particolare, la vigilia di Santa Lucia, e non dovrebbe esserci un'udienza decisiva. Andrò per il verdetto ". L'uomo si costituirà parte civile, insieme alla figlia Martina, ai suoceri e alla cognata. E su questo ha detto: " Non lo facciamo per un risarcimento economico, ma per una questione di giustizia. È ciò che chiediamo. Io credo che la pena debba essere l'ergastolo, non solo per quello che ha fatto, ma soprattutto per come lo ha fatto, con freddezza e lucidità ".

"Il perdono? Per me non esiste"