Open Arms si dirige verso il Mediteranneo: "Proteggeremo vite umane"

Una nuova missione verso il Mediterraneo centrale non tarda ad arrivare. Ad annunciarlo è stata Open Arms tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, allegando un video che testimonia la partenza: " Salpiamo. La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. Proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione ". Da parte dell'Ong è arrivata anche una stoccata: " I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo ".

Salpiamo.

La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. Proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione.

I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo. pic.twitter.com/TWAFzKI6H4 — Open Arms IT (@openarms_it) October 2, 2019

Cosa succederà?

La nave quasi sicuramente farà ritorno verso l'Italia con l'intento di approdare in un nostro porto. Si tratterebbe eventualmente di un banco di prova per il governo giallorosso, ora composto da nuove figure come Luciana Lamorgese: il nuovo ministro dell'Interno cederà alle pretese dell'Ong? Sono da aspettarsi anche tweet, dichiarazioni e slogan da parte del solito Pd. E chi sa se quel famoso accordo di Malta entrerà davvero in azione. I porti continueranno ad essere aperti come accade da settembre. E l'Europa resterà a guardare.