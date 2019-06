Il gesuita augura "Buon mese del pride" alla comunità Lgbt

Il gesuita James Martin continua a sorprendere per lo spiccato progressismo dottrinale. Quella che ha avuto inizio un giorno fa è la mensilità che la comunità Lgbt di tutto il mondo riserva alla festività del gay pride e il consultore del Vaticano per la Segreteria per la comunicazione, lo stesso sacerdote americano già balzato agli onori delle cronache negli anni passati per via delle sue posizioni dialoganti e aperturiste, tra cui quella - contenuta in un suo noto e discusso libro - che sostiene la necessità di edificare un "ponte" tra la Chiesa cattolica e le persone Lgbtq, ha scritto su Twitter quanto segue: "A tutti i miei molti amici #LGBTQ, cattolici e non, Happy #PrideMonth Sii orgoglioso della tua dignità data da Dio, dei doni che Dio ti ha dato, del tuo posto nel mondo e dei tuoi numerosi contributi alla chiesa. Perché tu sei "fatto meravigliosamente" da Dio (Sal 139). # PrideMonth2019".

James Martin, insomma, insiste su quello che ritiene corretto per la Chiesa, dimostrando di non tenere troppo conto delle critiche e degli attacchi che in questi anni gli sono arrivati da parte del "mondo tradizionale". Per alcuni esponenti di quell'insieme di credenti cristiano-cattolici, il consacrato statunitense è direttamente un "attivista" della causa Lgbtq. L'ecclesiastico, già durante il 2018, aveva invitato i cattolici a non provare "diffidenza nei confronti del gay pride". Nel corso della giornata di ieri, il gesuita ha scelto di augurare "buon mese del pride".