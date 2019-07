Ora a Venezia i piccioni camminano sulla pizza

Venezia è da sempre invasa dai piccioni. Per la gioia dei turisti che si divertono a lanciare cibo ai volatili che occupano piazza San Marco. Un comportamento che però non è consentito, come si legge nel regolamento del Comune: è proibito, per ragioni igienico-sanitarie e di salvaguardia del patrimonio artistico, somministrare cibo e alimenti a colombi o altri volatili.

Questi animali, nel bene e nel male, fanno però parte dell'architettuta di Venezia. Volano su monumenti e case e camminano ovunque. Anche sulla pizza.

Ha già creato non poche polemiche un video che sta girando tra i veneziani in cui si vedono alcuni piccioni camminare fra i tranci di pizza in vetrina. Il filmato, che dura pochi secondi, ha riportato l'attenzione sul grado di pulizia e attenzione nei locali che somministrano cibo.

Come spiega il Gazzettino, nel video si vede un negozio molto noto di Strada Nova, nel quale vengono anche venduti tranci di pizza. Ed ecco che tra Margherite e Capricciose camminano indisturbati i piccioni.