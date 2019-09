Orrore a Reggio Calabria, immigrato trascina gattino ​tenendolo per la zampa

Orrore a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove un immigrato in sella alla sua moto è stato ripreso mentre teneva per una zampa un gattino. Il fatto è accaduto intorno alle 16. La scena raccapricciante è stata ripresa da un passeggero in un'auto e ora il video amatoriale sta rimbalzando su vari profili social e sono diversi gli utenti che stanno denunciando il fatto.

Come si vede dal filmato, l'animale trascinato dall'uomo sembra privo di vita. Non è chiaro, però, in che momento sia morto. "Tramite un giro vario ci arriva questa segnalazione, in primis hanno detto che il gatto fosse morto poi vivo", ha scritto una volontaria del posto che sta seguendo quanto accaduto. La donna specifica poi che un suo post in cui denunciava il fatto è stato rimosso "perché incitava il razzismo".

Dopo diverse segnalazione, in zona è stata mandata una pattuglia dei carabinieri per far luce su quanto accaduto.