Ospitano stranieri in casa: "Renzi ci ha abbandonato, ora verremo sfrattati"

Una famiglia costretta a mettere la propria casa all'asta, per colpa degli stranieri ospitati e del Comune che per anni, accusano i diretti interessati, avrebbe pagato in ritardo il dovuto.

I protagonisti di questa assurda vicenda sono Sonia Capannesi, pensionata di 67 anni, e suo marito Corrado Pari, 70enne ex elettricista. La signora Sonia era il gestore di un affittacamere a Impruneta che negli anni scorsi è finito all'asta. La casa è stata comprata da un cittadino albanese a 157mila euro, mentre già nel 2016 un'altra parte della proprietà era stata ceduta a 97mila (sempre da altri albanesi): tutti prezzi inferiori, e di molto, al valore di mercato.

All'inizio l'affittacamere di Sonia, era il 1999, iniziò a lavorare con i turisti. Come tutti. Poi la decisione di collaborare con il Comune per " dare una mano a chi era rimasto senza casa ". L'amministrazione di Firenze, infatti, " per ospitare gli sfrattati, si avvaleva anche di affittacamere e alberghi economici ", spiega la pensionata. " Mi sembrava doveroso, in una città comunista, essere solidali. Allora i valori della sinistra, ormai distrutti dagli oligarchi del Pd, erano importanti ". L'accordo col sindaco Leonardo Domenici era quello di ricevere i pagamenti entro 4 mesi dall'emissione della fattura. Sonia intanto ristruttura e arreda i suoi locali e apre due mutui. Solo che la promessa dell'amministrazione cittadina ben presto trasforma in un incubo. " Il pagamento del Comune prevedeva il 'tutto incluso' - ricorda la donna, intervistata da La Verità -: i guadagni crollarono a causa delle utenze. Dopo otto mesi di magra, nel 2002, il Comune riprese a pagare, pur a singhiozzo, ma ormai ero invischiata con le banche. Consci delle nostre difficoltà economiche l' amministrazione Domenici pagò fino al marzo 2009. Ad aprile dovetti rifiutare gli alloggi, occupati dagli stranieri, agli operai dell'Atig bresciana costruzioni srl. Fu un grave mancato guadagno: in quel momento mi erano rimasti da pagare solo 22.000 euro di arretrati al Banco di Sicilia. Poi arrivò Matteo Renzi che abbandonò sia gli sfrattati, sia noi affittacamere con le case occupate ".