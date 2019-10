Padova, coppia di Sinti minaccia un bimbo per aver fatto cadere il nipote

Stavano giocando nel cortile della scuola, durante il momento di ricreazione e rotolandosi per gioco, uno dei due si è fatto male. Tutto normale, visto che al centro della vicenda ci sono dei bambini. Se non fosse stata per la reazione, spropositata, di due adulti, che avrebbero ricoperto di insulti e minacce alunni e alcuni insegnanti. Secondo quanto riportato da Padova Oggi, è accaduto ieri mattina, alla scuola primaria Dante Alighieri di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova.

Durante l'intervallo, infatti, un bambino sarebbe caduto a terra dopo un contatto con un altro alunno. Proprio in quel momento, gli zii di quest'ultimo, una coppia della provincia di Vicenza, di etnia Sinti, stavano guardando il nipote fuori dalla recinzione che separa le aree del plesso scolastico con il resto e vedendolo farsi male si sarebberlo buttati contro il cancello, insultando e minacciando i ragazzini nel cortile. Uno dei due, poi, avrebbe cercato di entrare nel perimetro della scuola, ma è stato fermato dai docenti. Quando i maestri si sono avvicinati per contenere le sue urla, il 40enne avrebbe iniziato a prendersela anche con loro.

Dopo l'accaduto, hanno raggiunto il plesso scolastico anche i carabinieri che, una volta ascoltate tutte le testimonianza, avrebbero individuato la coppia a pochi metri di distanza. I due, un 40enne e una 25enne, sono stati denunciati per minaccia, anche se al momento, né genitori né insegnanti avrebbero sporto querela. La madre del piccolo, invece, si sarebbe completamente dissociata dalle azioni dei due parenti.