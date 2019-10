Padova, esclusa dalla squadra di calcio perché esponente di Fdi

"Cacciata da squadra calcio a 5 perché di FDI. Facciano torneo dei centri sociali se ci tengono, ma senza i vantaggi fiscali riconosciuti a chi fa sport. Presenteremo interrogazione al Governo. CONI intervenga: nello sport non c'è spazio per discriminazione". Lo scrive con un tweet la leader FdI, Giorgia Meloni. Che ha espresso tanta rabbia per quello che è successo a Padova dove Elvira Bello, esponente di FdI, è stata fatta fuori dalla squadra femminile con la quale aveva già iniziato ad allenarsi.

"Molto grave quel che è accaduto a una giovane calciatrice della provincia di Padova, esclusa da una squadra di calcio a 5 femminile per la sola colpa di essere una simpatizzante di Fratelli d'Italia. Ancora una volta i sedicenti paladini dei valori della tolleranza e dell'inclusione si confermano campioni dell'intolleranza e della discriminazione. Chiediamo che questa squadra, che osa cacciare un'atleta perché ha idee non gradite alle sue colleghe, venga radiata da tutti i tornei e campionati sportivi. Intanto stiamo per depositare in Parlamento una interrogazione urgente per fare piena luce sull'accaduto", ha tuonato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

La squadra fa parte dell'associazione "Quadrato meticcio", che nel proprio statuto cita tra i valori l'impegno contro il razzismo e l'inclusione dei migranti.