Padre-mostro tiene in catene il figlioletto di sei anni "per scopi educativi"

Un padre-mostro ha messo in catene suo figlio di sei anni per "educarlo". L'orrore nel villaggio di Aidar-Mykolaivka, nella regione di Luhansk, in Ucraina, dove l'uomo teneva imprigionato il piccolo, lasciandolo solo per ore e ore, in condizioni disumane.

A salvarla la polizia, che quando è intervenuta in quella casa ha trovato il piccolo legato a una porta, con una catena che gli cingeva la vita.

"Non abbiamo mai visto nulla di simile in tanti anni di servizio. Era legato come un cane" , hanno raccontato gli agenti intervenuti sul posto, così come riportato dal Messaggero.

Una terribile storica di abusi domestici. Sul corpo del bambino lividi e segni di percosse, che suo papà gli ha inflitti per fantomatici "scopi educativi".

E ora per il papà-mostro sono guai: sarà privato dei suoi diritti genitoriali e accusato di pedofilia e tortura. Il bimbo, portato in ospedale per tutte le cure del caso, sarà affidato a un orfanotrofio, in attesa di trovare una nuova e vera famiglia.