A Padula Gesù Bambino nasce sul barcone dei migranti

Le onde del mare trasportano il gommone verso le coste di un qualche Stato occidentale. A bordo decine di migranti provenienti dall'Africa o dall'Est. Ma, tra loro, spunta un Gesù Bambino, appena nato, circondato da Maria e Giuseppe. È questo l'allestimento scelto per un presepe di una chiesa del centro storico di Padula, in provincia di Salerno.

L'associazione Amici del Presepe ha realizzato una serie dinatività, dove Maria, Giuseppe e il loro bambino sono raffigurati in diversi ambienti, tutti ispirati alla quotidianità e alle problematiche sociali contemporanee. Così, quest'anno, a Padula Gesù nasce su un barcone di migranti.

L'idea ricorda quella di una chiesa in California, che ha dedicato la rappresentazione della nascita di Gesù ai profughi che arrivano dal Messico e vengono bloccati sul confine con gli Stati Uniti. Lì, spesso, le famiglie vengono separate. Il pastore della chiesa di Cleremont, infatti, ha deciso di allestire il presepe, dividendo San Giuseppe, la Madonna e il Cristo, e chiudendoli in tre gabbie separate. " Per noi la Sacra Famiglia rappresenta in un certo senso le tante famiglie senza nome ", ha dichiarato la reverenda, in contrasto con l'amministrazione Trump.