Palermo, denunciato gestore di tv pirata con 11mila utenti

Smantellata un'intera piattaforma televisiva pirata a Palermo, che riproduceva abusivamente l'intero palinsesto Sky. La polizia ha posto fine ad un'infrastruttura informatica gestita dalla tv ZSat. Termina così definitivamente la vita dell'ultimo "pezzotto" (così sono chiamate le card o i dispositivi che trasmettono abusivamente) per vedere la realtà mediatica creata da Murdoch in maniera illegale.

Operazione completata con successo da parte della sezione financial cybercime della polizia postale, il tutto coordinato dalla Procura di Palermo. Denunciato un uomo di 35 anni con l'accusa di violazione della legge sul diritto d'autore. All'interno della sua abitazione è stata trovata la fonte della tv abusiva ZSat che, consistente in un numero di decoder pari a 57, collegati ad apparati per la ritrasmissione sulla rete internet.

Tale infrastruttura permetteva la messa in onda illegale dei canali Sky Italia, per un giro di 11mila clienti in tutto il paese. Nel corso della perquisizione della dimora del 35enne, gli inquirenti hanno scoperto circa 187 mila euro ben nascosti nella spazzatura e negli scarichi dei bagni. Trovati anche una macchina professionale conta-banconote, un paio di portafogli virtuali contenenti un numero di cryptomonete di diverse valute di elevato valore e alcuni lingotti d'oro.

Le trasmissioni abusive di tv come ZSat propongono canali di diverse realtà mediatiche a pagamento, normalmente trasmessi via satellite. Per ingraziarsi potenziali clienti, i gestori di tali infrastrutture fanno stipulare abbonamenti illeciti, ma allo stesso tempo appetibili per i costi molto contenuti. La trasmissione illegale avviene tramite l'installazione di un decoder, il precitato "pezzotto", con cui è possibile accedere ai contenuti italiani (e non) di uno o più bouquet televisivi a pagamento.

Un simile giro d'affari, che può generare introiti addirittura milionari, è una perdita economica non indifferente per realtà televisive come Sky Italia. Inoltre, come facilmente intuibile, tali guadagni illeciti sono una fonte di approvvigionamento per i gestori di tali realtà abusive, spesso correlati a organizzazioni criminali nazionali o internazionali.