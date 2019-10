Palermo, detenuti stranieri accusano agenti: smentiti dai referti

Due detenuti marocchini hanno tentato di accusare alcune guardie penitenziarie del carcere Pagliarelli di Palermo, affermando di essere stati da loro picchiati in cella, ma i referti medici li hanno smentiti. È andata male al 38enne Y.F. ed al 30enne O.H., ora condannati per oltraggio a pubblico ufficiale e calunnia.

Tutto ha avuto inizio nel lontano gennaio 2014. Invitati dagli agenti penitenziari a lasciare le loro celle per recarsi nei bagni e fare la doccia, entrambi i marocchini si erano rifiutati, rispondendo in malo modo agli uomini in divisa.

" Sei un malato di mente ", aveva detto Y.F. ad un poliziotto, come scritto nella sentenza riportata da "PalermoToday". "Non devi rompere i co****ni" , aveva invece intimato il 30enne ad un assistente capo, avvicinandosi con fare minaccioso.

Un simile comportamento aveva naturalmente fatto scattare un provvedimento disciplinare, ma i marocchini cercarono di volgere la situazione a loro vantaggio, affermando dinanzi ai superiori di essere stati pestati dagli agenti.

Da qui le indagini, che hanno fortunatamente portato a galla la verità, scagionando i poliziotti tirati in causa. Le prime visite del medico del penitenziario sui due detenuti avevano in realtà già rivelato l'inganno. Nessuno dei due nordafricani, infatti, presentava sul corpo i segni di un'aggressione. "Il 38enne non presentava alcun segno di percosse in esito al diverbio con gli agenti di polizia penitenziaria" , si legge nella relazione medica messa a disposizione del giudice.

I marocchini sono stati dunque accusati di calunnia, motivo che ha spinto la loro difesa a trovare delle attenuanti. I legali hanno prima tentato di porre l'attenzione sul fatto che la vicenda non si è verificata in un luogo pubblico – tesi respinta, in quanto il penitenziario "è certamente un luogo all’interno del quale è consentito l’accesso di persone istituzionalmente autorizzate" -, e poi cercato di ottenere la non punibilità per tenuità del fatto. Tutto vano.

Il giudice della quinta sezione penale del tribunale di Palermo Nicola Aiello ha condannato il 30enne O.H. a 6 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale, ed il 38enne Y.F. a 2 anni e 6 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale e calunnia. Non solo. I due saranno tenuti a pagare per intero le spese del processo.

Segui già la pagina di Palermo de ilGiornale.it?