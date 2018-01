Palermo, ingerisce hashish: bimba in rianimazione

A soli 18 mesi è stata ricoverata in Rianimazione per avere ingerito dell'hashish.

La piccola - che fortunatamente pare non sia in pericolo di vita - è stata portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dai genitori, entrambi 28enni, che l'hanno soccorsa immediatamente quando l'hanno vista ingerire l'hashish che era su un mobiletto e che probabilmente è stato scambiato per una caramella. Qui i medici hanno disposto il suo trasferimento all'ospedale pediatrico Di Cristina. " È stata trasferita da noi dopo aver ricevuto le prime cure - conferma il direttore sanitario del Di Cristina, Giorgio Trizzino - al momento è in rianimazione anche se non sarebbe in pericolo di vita ", spiega il direttore sanitario Giorgio Trizzino, come riporta La Stampa, " Il quadro clinico è quello di un'intossicazione da ingestione di droghe ".

La polizia sta ora indaga per chiarire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità dei genitori della bimba.