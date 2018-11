Palermo, l'acqua e il fango invadono il ristorante

Si sentono voci disperate e persone che si chiamano tra di loro. Ma anche, un silenzio quasi surreale, dettato dalla fretta di andarsene. " Dov'è Sandro? ", " Dentro ", risponde una voce. In Sicilia è un sabato sera come gli altri. Poi, all'improvviso, un'ondata di acqua e fango invade ogni spazio. Tra i tavolini, le sedie, i clienti e il personale del locale. È accaduto in un ristorante di Palermo, in queste ore, già gravemente colpita dalle piogge incessanti. A pochi chilometri da lì, infatti, a Casteldaccia, una famiglia è stata sterminata dalla piena del fiume Milicia e soltanto uno dei componenti è riuscito a salvarsi, arrampicandosi su un albero. Dodici, in tutto, le vittime del maltempo in Sicilia. Tutte decedute in poche ore.

Dalle immagini girate all'interno della pizzeria allagata, emerge paura, preoccupazione e concitazione. " Ragazzi teniamoci, teniamoci. Tenetevi! ", grida un uomo nel far uscire le persone dal locale della Bolognetta, nel Palermitano. A fare da sfondo un'uscita collettiva molto ordinata. Nonostante tutto.