Palermo, la prof sospesa torna a scuola: "Insegnerò a non essere indifferenti"

I banchi dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo hanno accolto calorosamente Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per non ver prestato attenzione ad un elaborato dei propri alunni che hanno confrontato le Leggi Razziali di Hitler con il Decreto Sicurezza di Salvini. La professoressa oggi ha dunque finito di scontare la sospensione: " Sono contentissima e felice di ritornare a scuola dai miei ragazzi. Oggi ritorno con gioia ".

La prof: "Per me l'Europa è un valore"