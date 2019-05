A Palermo spuntano i primi cartelli: "Qui si accetta la carta del reddito di cittadinanza". I commercianti: "Un aiuto concreto per l'economia"

A Palermo alcuni commercianti del centro hanno cominciato ad accettare la carta del reddito di cittadinanza. Un cartello affisso all'esterno di molte attività commerciali recita: "Qui si accetta la carta del reddito di cittadinanza".

Ad oggi non è ancora chiaro come si potranno spendere i soldi della Carta. Si sa poco o nulla delle modalità. L'Inps riconosce il beneficio erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane. Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo). La card potrà essere utilizzata anche per effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo. È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Intanto in città spuntano i primi cartelli affissi all'esterno dei negozi. "C'è molta disinformazione - dice un commerciante -. La carta si può usare anche per comprare altri beni che non siano necessariamente beni di prima necessità". Per esempio, si potrebbero acquistare anche scarpe, oggetti di cancelleria oppure piccoli utensili.

La differenza tra il Rei e il Rdc è che la prima era utilizzabile solo per generi alimentari mentre la card emessa dalle Poste permette l'utilizzo per pagamenti a mezzo Pos, presso gli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard. Di sicuro sono vietati gli acquisti online di qualunque tipo, così come effettuare operazioni di pagamento fuori dall’Italia. Non si possono effettuare acquisti neppure nei negozi di elettronica anche se sono fisici. Ed è tassivamente vietato l'utilizzo della card per qualunque tipo di gioco d'azzardo.

Intanto c'è un altro dato da analizzare e arriva da Anpal che dovrà gestire il bando per la selezione e formazione dei navigator. Al 30 aprile hanno toccato quota 38.082 le candidature per i 3 mila posti da navigator banditi. Ci sarà tempo fino alle 12 dell'8 maggio per presentare la domanda. A guidare la classifica regionale delle candidature la Campania, con 6.114 candidati, subito davanti la Sicilia (5.808), seguite poi dal Lazio con 4.840, la Puglia con 4.568 e la Calabria, dove i candidati a oggi sono 3.299. Sono 13.738 i laureati in giurisprudenza; seguono psicologia (7.199); scienze economico- aziendali con 5.294, scienze politiche con 3.195, scienze dell'economia con 3.007 candidati.