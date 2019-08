Il tributo di Paolo Veronesi a Nadia Toffa: "Un esempio per tutti"

"Nadia Toffa è stata un esempio per molti pazienti". Lo afferma a gran voce, l'oncologo Paolo Veronesi, esimio professore del reparto di Senologia Chirurgica dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano nonché presidente della Fondazione Umberto Veronesi.

In una lunga intervista rilasciata alle colonne di Quotidiano.net, l'oncologo tributa una sorta di onore delle armi a Nadia Toffa che ha combattuto con eroico e raro spirito battagliero il cancro. Nonostante i cicli sfiancanti di chemioterapia, nonostante tutte le tribolazioni cui era costretta dalla terribile malattia, infatti, la Iena guerriera non ha mai perso la speranza di una guarigione. E sebbene la casistica non giocasse a suo favore, non si è mai arresa al nemico. Neanche per un solo istante, fino all'ultimo respiro. Anzi, sembra quasi che abbia deciso proprio di contrastarlo a viso aperto condividendo attraverso i social la sua esperienza con decine di sconosciuti.

"Si tratta di scelte molto personali, - dichiara Veronesi - è difficile dire se sia giusto o sbagliato ma di sicuro Nadia Toffa, con la sua testimonianza è stata un esempio per tanti pazienti. Fino all'ultimo non ha perso la speranza, ha affrontato la malattia in maniera razionale, rivolgendosi alla scienza. Fino al triste epilogo".

Nadia Toffa, in occasione della presentazione del suo libro Fiorire d'inverno, affermò che "il tumore è un dono, un'occasione, un'opportunità"sfidando con audacia encomiabile la retorica del linguaggio adoperata per definire il cancro. Una scelta, la sua, che fece letteralmente insorgere il web ma che oggi, alla luce della morte prematura, assume una connotazione ancor più veritiera e stimabile.

"Si tratta di una provocazione, - continua l'esimio professore dello IEO - che però nasconde delle verità. Chi riesce a guarire esce dalla battaglia con un carattere più forte e deciso, con una visione della vita diversa. La malattia aiuta a capire quali sono i legami veramente importanti, e spazza via quelli superflui".

Nadia Toffa non è riuscita a guarire dal cancro ma, con la sua forza cieca al dolore, ha saputo vincere uno dei mali peggiori di cui è affetta la società dei like: l'omertà. Per sempre forte, come un fiore d'inverno.