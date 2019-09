Papa Francesco contro il populismo: "È un pericolo"

Papa Francesco lancia l'allarme populismo: " È un pericolo di questo tempo della nostra civiltà: i particolarismi che diventano populismi e vogliono comandare e uniformare tutto ". L'anno scorso il Pontefice aveva dichiarato che l'unico populismo possibile è quello cristiano: " Abbiate paura della sordità di non ascoltare il popolo, questo è l'unico populismo cristiano: ascoltare il popolo ".

Il Santo Padre, ricevendo in Udienza i vescovi orientali cattolici in Europa in occasione dell'incontro annuale organizzato dal Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa, ha parlato anche della comunione cattolica: " Fa parte della vostra identità particolare ma non le toglie nulla, anzi contribuisce a realizzarla pienamente, ad esempio proteggendola dalla tentazione di chiudersi in sé stessa e di cadere in particolarismi nazionali o etnici escludenti ". Si tratta di una fedeltà " preziosa del vostro patrimonio di fede, un segno distintivo indelebile, come ci ricorda uno dei martiri romeni che, davanti a chi gli chiedeva di abiurare la propria comunione cattolica, disse: 'La mia fede è la mia vita' ".

No all'ergastolo

Sua Santità ha toccato anche il tema dell'ergastolo: " Non è la soluzione dei problemi, lo ripeto: l'ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare! ". Un monito è arrivato anche al problema del sovraffollamento: " Accresce in tutti un senso di debolezza se non di sfinimento. Quando le forze diminuiscono, la sfiducia aumenta. È essenziale garantire condizioni di vita decorose, altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia anziché luoghi di ricupero ".