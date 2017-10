Papa Francesco: "Una drammatica persecuzione contro i cristiani"

Sono parole molto dure, quelle pronunciate da papa Francesco durante l'omelia di oggi a Santa Maria Maggiore: " Ringraziamo oggi il Signore per la fondazione della Congregazione per le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale, ad opera del Papa Benedetto XV, avvenuta cento anni fa, nel 1917. Allora infuriava la Prima Guerra Mondiale; oggi - come ho già avuto modo di dire - noi viviamo un'altra guerra mondiale, anche se a pezzi. E vediamo tanti nostri fratelli e sorelle cristiani delle Chiese orientali sperimentare persecuzioni drammatiche e una diaspora sempre più inquietante. Questo fa sorgere tante domande, tanti perché ".

Il Santo Padre ha poi proseguito dicendo che " Dio non dimentica i suoi figli, la sua memoria è per i giusti, per quelli che soffrono, che sono oppressi e si chiedono 'perché', eppure non cessano di confidare nel Signore. Quante volte la Vergine Maria, nel suo cammino, si è chiesta 'perché', ma nel suo cuore, che meditava ogni cosa, la grazia di Dio faceva risplendere la fede e la speranza ".

Dal Pontefice giunge infine l'invito a " bussare al cuore di Dio! E impariamo a farlo coraggiosamente. Che questa preghiera coraggiosa ispiri e nutra anche il vostro servizio nella Chiesa. Così il vostro impegno darà 'frutto a suo tempo' e sarete come alberi le cui 'foglie non appassiscono' ".