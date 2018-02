Il Papa: "Pregare per i cristiani in Medio Oriente"

Dopo l'Angelus di domenica scorsa, il Papa torna a parlare del dramma dei cristiani in Medio Oriente: " Terra martoriata questa, dobbiamo pregare per questi fratelli che sono in guerra e per i cristiani perseguitati che vogliono cacciarli via da quelle terre, sono fratelli nostri ". Le condizioni dei cristiani, infatti, sono peggiorate in questi ultimi anni. A partire dalla guerra in Iraq del 2003 e, poi, con le primavere arabe, i seguaci di Cristo vengono sempre più emarginati dalla società e, molto spesso, vengono anche costretti ad abbandonare i loro Paesi di origine.

Il Papa: "La vita cristiana è alla portata di tutti"

Durante la sua catechesi, Francesco ha anche spiegato che " ci chiede poco Gesù per darsi a noi, basta un cuore aperto ". " Certo - ha aggiunto il Pontefice soffermandosi sul momento liturgico dell'offertorio - è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bisogno di questo poco, come avvenne nella moltiplicazione dei pani, per trasformarlo nel Dono eucaristico che tutti alimenta e affratella nel suo Corpo che è la Chiesa ".