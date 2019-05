Il papa tuona ancora contro l'aborto: "Non è mai una risposta"

La pastorale di papa Francesco sull'aborto non potrebbe essere più chiara di così: " Non è mai la risposta che le donne e le famiglie cercano".

Da "come affittare un sicario" a "quello che fa la mafia", le espressioni scelte in questi sei anni e mezzo di pontificato dal Santo Padre sull'interruzione volontaria di gravidanza sono sempre state nitide. L'ultima riflessione sul tema dell'ex arcivescovo di Buenos Aires, quella appena riportata, è arrivata in relazione a "Yes to life", un convegno organizzato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede. Il pontefice argentino ha avuto modo d'incontrare i partecipanti all'iniziativa dalla caratura internazionale nel corso dell'udienza odierna. Il cardinale statunitense Kevin Joseph Farrrell, che presiede il citato organo del Vaticano, è intervenuto pochi giorni fa, insieme a monsignor Vincenzo Paglia, sul caso di Vincent Lambert, che ha scosso le coscienze transalpine e l'intero mondo occidentale.

La bioetica, insomma, sembra essere tornata d'attualità dalle parti di piazza San Pietro. L'evento di oggi - come riportato pure dall'Agi - ha consentito al papa della Chiesa cattolica di rilanciare la sua battaglia contro la "cultura dello scarto", quella che pensa di poter decidere chi ha diritto alla vita e chi no. Jorge Mario Bergoglio ha infatti spiegato come, a spaventare i nuclei familiari, siano "la paura della malattia e la solitudine". Ma - come anticipato - il vescovo di Roma non pensa che la soluzione individuata per prima dalle famiglie sia quella che conduce all'aborto. Prima di questo ragionamento, era arrivato l'attacco all'eugenetica.