Il Papa twitta per i rifugiati: "Provvidenza ci offre occasione"

Mentre la vicenda dei 43 migranti presenti sulla nave Sea Watch 3 tiene banco sul piano politico italiano, papa Francesco twitta in relazione alla Giornata mondiale del rifugiato. Sull'account social del pontefice regnante della Chiesa cattolica, nello specifico alla fine dell'ultima riflessione apparsa, si rintraccia l'hashtag #WithRefugees, che è quello con cui molti, in giro per l'intero globo terrestre, stanno condendo i loro cinguettii nel corso della giornata odierna.

E il messaggio dell'ex arcivescovo di Buenos Aires, come sempre, è denso di speranza per il modello di società che, a suo parere, siamo tutti chiamati a costuire. L'impronta data è quella consueta: "Con i rifugiati - si legge infatti nel tweet pubblicato un paio d'ore fa - la Provvidenza ci offre un’occasione per costruire una società più solidale, più fraterna, e una comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo. #WithRefugees". I fenomeni migratori, insomma, alla stregua di una chance che può condurre all' edificazione di una comunità mai sigillata con mentalità restrittive. "Costruire muri non sarà per sempre," aveva tuonato il Santo Padre appena una settimana fa.