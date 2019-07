Auto distrutte dalla grandine? Si rischia pure la multa

Oltre al danno la beffa. Dopo l'esagerata grandinata che ha provocato innumerevoli danni alla popolazione abruzzese - tra parabrezza rotti, scantinati allagati e vetri spaccati - alcuni cittadini di Francavilla dovranno fare i conti con multe fino a 335 euro. Per le strade della città dominano mezzi danneggiati, apparentemente inutilizzabili ma necessari per la quotidianità. E allora con teli e scotch si cerca di porre rimedio, ma resta alto il rischio per la propria incolumità e per quella altrui. Ma non solo: si potrebbe incorrere in sanzioni.

Multe a Francavilla

Nelle ultime ore si registrano diverse lamentele da parte di coloro che hanno ricevuto una multa per aver circolato con i vetri dell'automobile lesionati. Occorre però sottolineare che l’articolo 79 del codice della strada prevede una sanzione da 84 a 335 euro per chi viaggia con un veicolo non efficiente. Il consiglio principale è ovviamente quello di prestare la massima attenzione. E, come racconta Il Centro, si è instaurata una sorta di sinergia tra gli automobilisti e l'autorità preposta al controllo: da una parte si cerca di tollerare casi di estrema urgenza; dall'altro si richiede l'utilizzo della macchina danneggiata per un lasso di tempo minimo.