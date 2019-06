Parenzo è una furia contro Giordano: "Mi devi chiedere scusa oppure ti querelo, str…"

La Sea Watch 3 fa litigare, e molto, Mario Giordano e David Parenzo. I giornalisti se le sono dette di santa ragione durante l'ultima puntata de La Zanzara, su Radio 24.

I due colleghi hanno visioni politiche opposte e le divergenze vengono fuori del tutto disquisendo del caso della Sea Watch 3, la nave dell'organizzazione non governativa tedesca, battente bandiera olandese e guidata dalla Capitana Carola Reckete, che dopo aver forzato il blocco della capitaneria italiana, punta dritto verso il porto di Lampedusa, per fare sbarcare i 42 migranti a bordo.

Giordano sposa in toto la linea dura di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, sostenendo la tesi che l'imbarcazione della Ong andrebbe sequestrata e la sua timoniera indagata in quanto trafficante di clandestini. Non la pensa così Parenzo, che sposa invece la linea buonista pro immigrazione e pro accoglienza, sempre e comunque.

Ecco, il dibattito degenera quando il conduttore della trasmissione radiofonica – spalla di Giuseppe Cruciani nel format -, innervosito, accenna allo stipendio del conduttore di Rete4: "Guadagna mezzo milione di euro al mese o all’anno…" . E qui il volto Mediaset non ci sta e risponde per le rime: "Io non vado a fare le marchette a pagamento. Schifoso marchettaro. È un argomento che non c'entra un c… il mio stipendio. Non sei capace di sostenere una discussione" .

E la controparte ribatte: "Non ti vergognare di come li hai fatti..." . All'ennesima provocazione, Giordano sbotta: "Mi piacerebbe essere ricco come te, raccomandato come te [...] Raccomandato di m…, figlio di papà" .