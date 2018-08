Parla ancora l’antifascista Ivano: "Accogliere i migranti? È solo una cosa di buon senso"

Ivano Ciccarelli ha 58 anni ed è disoccupato da otto. Lo racconta lui stesso, intervistato dall’inviata de La Repubblica che è andata a conoscerlo. Lui, il nuovo "paladino" della sinistra italiana” per aver manifestato a Rocca di Papa in favore dei migranti in arrivo, e contro la protesta di CasaPound, facendo "comizio" che ha (ri)acceso i rossi animi.

"Io non sto su Facebook, non ho WhatsApp, non ho email e ho un telefono che sta andando a fuoco. Sono un po’ antico. Non mi spiego questo successo sul web, ma evidentemente la gente ha bisogno di queste parole che nessuno dice. A cominciare da quella che continuano a chiamare sinistra. La politica ce l’ho dentro, quella del lavoro e dell’occupazione: ci sto dentro fino alle mutante" . dice alla cronista, dopo aver ripercorso il suo sentito intervento in diretta televisiva su La7, durante la trasmissione In Onda.

Quando, appunto, parlò così: "Il perché siamo qui penso che tutti i telespettatori lo sappiano: quella gente lì è un gruppo di fascisti, non so neanche se è un gruppo della zona, e stanno qui per manifestare contro la venuta di questi poveracci che oltre a essersi fatti la navigata, ora si fanno dieci ore di pullman e quando arrivano qua si devono godere pure questa rottura di coglioni dei fascisti che stanno dell’altra parte. Quelle dieci quindici persone là" .

L'antifascista Ivano pro migranti

Nel servizio per RepTv, Ciccarelli parla di sé: "Io penso di essere uno dei tanti antifascisti ai Castelli Romani, uno qualsiasi. Cresciuto da un padre operaio e una madre bracciante agricola, che mi hanno insegnato innanzitutto il rispetto degli altri; è più forte di me e non conosco altri modi per andare avanti" .

E poi: "La questione è semplice: arrivano cento disgraziati sfortunati dalla parte forse più sfortunata del mondo, che si sono fatti già un paio di settimane a mollo su una catapecchia. Poi sono stati fermi giorni in un porto dieci giorni, poi dieci ore di pullman e dulcis in fundo, quindici deficienti gli dicono ‘andatevene, andatevene’. Sono cose brutte, che vanno al di là delle idee e dei valori. È il buon senso che dovrebbe muovere tanta più gente" .