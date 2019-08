Parla il guru anti-immigrazione: "Tutti devono essere respinti"

"Approvo la sensibilità di Matteo Salvini verso l'immigrazione, ma ho l'impressione che non sia realmente contro: vuole solo ripartirla in tutta l'Europa. Invece, secondo me, deve essere respinta" , parla così Renaud Camus, scrittore francese autore de La grande sostituzione e per questo, oltre che per le sue vedute, considerato essere un punto di riferimento per i suprematisti di tutto il mondo.

Nella sua opera più celebre, infatti, parla del fatto che il Vecchio Continente e altre zone del globo siano meta di nuove etnie. Il pensatore, intervistato da La Stampa, dice: "Si deve procedere a una 'rimigrazione' di tutti coloro che si trovano qui da noi abusivamente. Serve un grande rimpatrio di questi nuovi colonizzatori, come avvenne per i coloni francesi in Algeria, al momento dell’indipendenza" .

E dopo aver parlato di Salvini, ecco il suo giudizio (pessimo) su Emmanuel Macron, che identifica come il prototipo ideale del "sostituzionismo globale": "Ne ha gli elementi tipici: i legami con le banche, la visione tecnocratica del mondo, l'eliminazione della politica. È partigiano dell'immigrazione" .