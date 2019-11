Parma, detenuto magrebino aggredisce agente e lo manda in ospedale

Ha assalito alle spalle un agente di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Parma, facendolo finire in ospedale.

Il responsabile è un detenuto magrebino, tra l'altro già ben noto per episodi di questo genere. Lo stesso nordafricano, infatti, si era reso protagonista in passato di almeno due casi di aggressione ai danni di poliziotti in carcere, nonchè del tentativo di dar fuoco alla sua cella come forma di protesta.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di domenica, durante le operazioni di ritiro della spazzatura. Lo straniero ha colto di sorpresa l'agente, afferrandolo con forza per il collo, e solo grazie al pronto intervento di alcuni detenuti presenti e quindi dei colleghi della vittima si sono potute evitare conseguenze ben peggiori.

Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, al ferito è stato diagnosticato un trauma contrattivo al rachide cervicale, con l'attribuzione di 10 giorni di prognosi.

A segnalare l'episodio è Gianluca Giliberti segretario regionale del sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria (Sinappe). "Purtroppo, simili episodi stanno diventando sempre più frequenti presso gli II.PP. di Parma e, più in generale, negli Istituti di Pena della regione." , denuncia il segretario, come riportato da ParmaToday.