Parma, ghanese armato di ombrello aggredisce donna al supermercato

Tanta paura per una giovane donna avvicinata ed aggredita da un cittadino straniero all'interno di un centro commerciale di Parma. Ancora ignote le cause che hanno scatenato il raptus dell'extracomunitario il quale, senza alcuna apparente ragione, si è scagliato contro la propria vittima.

Secondo le notizie sino ad ora riportate dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato durante la mattinata dello scorso martedì 12 novembre. La giovane aveva raggiunto un centro commerciale per fare la spesa e stava tranquillamente spostandosi fra i vari reparti, quando è stata improvvisamente presa di mira dallo straniero. Quest'ultimo, forse in stato di alterazione psico-fisica, ha raggiunto la donna che si trovava ferma dinanzi al bancone dei dolci ed è passato all'attacco. Brandendo un ombrello che aveva portato con sé, ha colpito con estrema violenza la giovane su una mano, facendole del male.

Grosso spavento per la vittima ed il resto della clientela del supermercato. Mentre la ragazza veniva assistita, qualcuno ha provveduto a contattare immediatamente le forze dell'ordine locali, richiedendo il loro immediato intervento. Sul posto gli uomini della squadra volanti della questura di Parma, che hanno ascoltato il racconto della vittima e dei testimoni. Le dichiarazioni raccolte dagli agenti hanno trovato conferma anche grazie alle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti all'interno del supermercato, dove si vede chiaramente il giovane straniero armato di ombrello avvicinarsi ed attaccare la giovane.

Raggiunto e fermato dai poliziotti, il soggetto è stato dunque tradotto negli uffici della questura, dove si sono svolte le pratiche di identificazione. Si tratta di un 33enne ghanese che, in seguito a controlli più approfonditi, è risultato essere già destinatario di un provvedimento di espulsione. L'africano, con alle spalle diversi precedenti per reati commessi contro il patrimonio, aveva infatti ricevuto un ordine di allontamento emesso dal prefetto lo scorso 7 novembre. Durante i 7 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, il 33enne avrebbe dovuto lasciare il nostro Paese: un obbligo, evidentemente, non rispettato.

Al momento il soggetto se l'è cavata soltanto con una denuncia per tentate lesioni aggravate nei confronti della giovane. Gli inquirenti stanno adesso cercando di capire le ragioni che hanno portato l'africano ad attaccare la vittima. Un atto violento che, sino ad ora, nessuno è stato in grado di spiegare.