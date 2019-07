Ivoriano con coltello semina panico, il consigliere: "È malato"

Momenti di paura durante il pomeriggio dello scorso venerdì a Parma, dove un ivoriano armato di lungo coltello ha creato scompiglio tra la gente, prima di essere fermato.

Sono all'incirca le 17:30 quando il 45enne, dopo essere sfuggito ad un controllo da parte della polizia locale, giunge in pieno centro storico, scatenando il panico tra la gente a causa dell'arma che brandiva in mano.

Dopo essere arrivato nella zona di via Saffi, l'africano ha percorso via Repubblica, provocando un fuggi fuggi generale. Numerose le segnalazioni giunte negli uffici della questura di Parma, cha hanno di fatto scatenato una caccia all'uomo, conclusa infine in viale Mentana. È qui che gli uomini della squadra mobile lo individuano, prima di lanciarsi al suo inseguimento e riuscire infine a bloccarlo ed ammanettarlo.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, l'ivoriano è stato condotto in questura, dove gli inquirenti hanno effettuato le consuete operazioni di identificazione.