"Scimmie bianche, la pagherete": la furia dello straniero sugli agenti

Ha dato in escandescenze nei pressi del Teatro Regio di Parma, aggredendo prima un guineano di 19 anni, accusato di avergli sottratto una bicicletta, quindi gli uomini della locale questura che avevano raggiunto il posto indicato per tentare di riportare la calma.

Protagonista in negativo della vicenda un 26enne della Costa D'Avorio, ora rinchiuso dietro le sbarre di una cella di sicurezza in attesa dello svolgimento del giudizio direttissimo.

Come riportato dalla stampa locale, i fatti si sono verificati durante la serata di ieri, giovedì 28 novembre. Sono all'incirca le 23, quando in centrale giunge la richiesta di aiuto da parte del 19enne guineano, che denuncia una violenta aggressione in corso nei suoi confronti.

Dinanzi al Teatro Regio sopraggiungono gli uomini della squadra Volanti di Parma, subito avvicinati dalla giovane vittima, che presentava sanguinamento ed evidenti tracce delle violenze appena subite.

Il guineano ha indicato agli agenti il responsabile, che si trovava a breve distanza da loro. Nonostante il tentativo di negare le proprie responsabilità, l'ivoriano aveva evidenti tracce di sangue sotto le unghie, che hanno confermato il racconto del 19enne. Fin da subito fortemente ostile nei confronti dei poliziotti, il responsabile, in evidenti condizioni di alterazione psico fisica causate dall'abuso di alcolici, ha iniziato ad insultarli pesantemente.

Impossibile tentare di concludere le operazioni di identificazione, cosa che ha costretto gli agenti a far salire il facinoroso a bordo dell'auto di servizio per tradurlo negli uffici della questura di Parma.

Sia durante il tragitto che una volta giunto a destinazione l'extracomunitario ha continuato a bersagliare di minacce ed insulti i poliziotti, come riportato da "ParmaToday". "Non siete capaci di fare niente, vi dò fastidio solo perchè sono nero. La pagherete davanti a Dio, voi non potete fare niente, io sono molto forte" , minaccia l'ivoriano, che poi aggiunge anche: "Vi denuncio tutti e vi accuserò di avermi picchiato" . Ma gli insulti non si sono conclusi lì, dato che il 26enne ha proseguito con improperi decisamente più spinti ed espliciti. "Poliziotti di m***a, vi sistemo tutti. Vi spacco la faccia, siete dello scimmie bianche di m***a. Me la pagherete. Il mio c***o è più grosso del vostro" . In questura anche il rifiuto di consegnare i documenti e declinare le proprie generalità, oltre al tentativo di colpire con un pugno uno degli uomini in divisa che cercava di placarlo.

Accusato di minacce, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, capi di imputazione a cui si aggiunge anche una denuncia per ubriachezza molesta e la probabile aggravante per questioni razziali, è finito dietro le sbarre di una cella di sicurezza, dove si trova in attesa di giudizio direttissimo.