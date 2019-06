Il parroco di Lampedusa accoglie i migranti della Sea Watch: "Benvenuti"

Svolta nel caso Sea Watch 3: la "capitana" Carola Rackete ha deciso di sfidare le direttive del governo italiano e della Guardia di finanza attraccando la nave al porto di Lampedusa. La ragazza è stata arrestata in flagranza di reato per aver violato l'Articolo 1100 del codice della navigazione: ora rischia di essere trasferita in carcere e processata per direttissima.

Ad accogliere la Ong è stato don Carmelo La Magra, il parroco della città siciliana: " Il Natale quando arriva arriva. Benvenuti nel Porto Salvo di Lampedusa ". Anche due fazioni hanno fatto da cornice alla decisione della comandante di forzare l'ingresso: da una parte coloro che hanno applaudito la strada intrapresa da Carola, schierandosi completamente dalla parte della Sea Watch; dall'altra un gruppo di lampedusani che ha inveito contro i volontari dell'organizzazione.

Il battibecco

In particolare si è assistiti a un botta e risposta tra la ex sindaca Giusi Nicolini e la ex senatrice leghista Angela Maraventano subito dopo l'arresto della Rackete. " Non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola se no succede il finimondo. Fate scendere i profughi e poi arrestateli tutti ", ha gridato a squarciagola Maraventano, rivolgendosi alla polizia presente. Immediata la replica di Nicolini: " Che vuoi tu, chi sei tu per decidere chi deve venire e chi no?! ".