Partinico, aggressione contro stranieri: pestati alla fermata del bus

Ancora un’aggressione ai danni di cittadini stranieri nel comune siciliano di Partinico, a neanche un mese di distanza da un episodio simile, verificatosi nella medesima località.

Secondo le ricostruzioni, la violenza avrebbe avuto luogo alla fermata degli autobus, dove, nella serata di ieri, quattro richiedenti asilo minorenni si trovavano in attesa del mezzo che li avrebbe condotti al centro di accoglienza presso il quale sono ospiti. I giovani africani, infatti, stavano facendo ritorno da una gita al mare, nella spiaggia Ciammarita di Trappeto, dove erano stati accompagnati da un’educatrice.

Proprio alla fermata del bus, al momento di rientrare in comunità, sarebbe avvenuta l’aggressione. Dei giovani si sono avvicinati al gruppo di stranieri ed hanno cominciato ad insultarli pesantemente, prima di scagliarsi contro di loro con violenza.

Stando alle testimonianze dei presenti, i ragazzi extracomunitari avrebbero cercato di placare i loro assalitori, senza riuscirci. “Siamo giovani come voi e siamo qui per divertirci” avrebbero detto, come riportato da “La Sicilia”. Queste parole, tuttavia, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, dato che gli aggressori si sarebbero accaniti con ancor più furia contro i giovani africani.

Alcuni passanti hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine, ma quando i carabinieri sono giunti sul posto, gli autori della violenza erano ormai già fuggiti.

Il personale del centro che ospita i quattro stranieri ha già sporto denuncia, mentre gli inquirenti si stanno occupando di rintracciare i colpevoli.